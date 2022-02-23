Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçim maratonu başlıyor - Haberler
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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçim maratonu başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçim maratonu başlıyor

Fransa'da mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5 Mart'ta ilk mitingini düzenleyerek seçim maratonuna katılacak.

Fransa'da mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5 Mart'ta ilk mitingini düzenleyerek seçim maratonuna katılacak.

Fransa'da Yürüyen Cumhuriyet Partisi henüz resmi olarak cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmeyen mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilk mitingini 5 Mart'ta Marsilya'da düzenleyerek seçim maratonuna başlayacağını belirtti. Macron'un önümüzdeki haftalarda adaylığını resmi olarak da açıklaması bekleniyor.

Fransa sandık başına gidiyor

Fransa'da halk, 10 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde sandık başına giderek 5 yıllık süre için cumhurbaşkanlarını seçecek. Yaklaşık 30 kişinin seçimlerde adaylığını ilan etmesinin ardından, adayların 10 Nisan'daki ilk turda yer almak için kendilerini destekleyen seçilmiş yetkililerden 500 imza toplaması gerekecek.

Fransa'daki 2022 cumhurbaşkanlığı seçimi, beşinci cumhuriyetin ön ikinci cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Politika

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