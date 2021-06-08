Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde tokatlı saldırıya uğradı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde tokatlı saldırıya uğradı.

Ülke turu yapan Cumhurbaşkanı Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştı.

Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat attı.

Görüntülerde, tokat atarken ne söylediği tam anlaşılamayan kişinin, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" şeklinde bitirdiği işitiliyor.

Korumalar, olaya anında müdahale etti.

Elysee Sarayı, olayı "tokatlama girişimi" olarak doğruladı.

Fransa basını, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Macron, geçen hafta Lot bölgesine 2 günlük ziyaret gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Macron'un "Fransa turu" olarak adlandırdığı ve ikincisini Drome'a yaptığı ziyaretler, muhalefet tarafından seçim turu olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
Son dakika! PKK'nın üst düzey yöneticisi Selman Bozkır beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi
Son dakika! PKK'nın üst düzey yöneticisi Selman Bozkır beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Şevval Sam Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Ozan Tufan Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 16:43:39. #1.15#

title