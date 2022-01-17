Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a "göçmenlere karşı nefreti körükleme" cezası - Haberler
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Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a "göçmenlere karşı nefreti körükleme" cezası

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a
AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour, 18 yaşından küçük göçmenlere karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 10 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour, 18 yaşından küçük göçmenlere karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 10 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Paris Ceza Mahkemesinde görülen davada, 2020'de Cnews kanalındaki bir programda 18 yaşından küçük göçmenleri "hırsız", "katil" ve "tecavüzcü" olarak nitelendiren Zemmour suçlu bulundu.

Mahkeme, duruşmaya katılmayan Zemmour'a, nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 10 bin avro para cezası verdi.

Aşırı sağcı adayın avukatı Olivier Pardo, yaptığı açıklamada, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirtti.

Zemmour ise mahkemenin kararını "ideolojik ve saçma" olarak nitelendirdi.

Davaya insan hakları alanında çalışma yapan yaklaşık 30 dernek ile 20 kadar bölge meclisi üyesi taraf olmuştu.

10 Nisan'da ilk turu düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimine adaylığını açıklayan Zemmour, İslam ve göçmen karşıtı isim olarak öne çıkıyor.

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, Eylül 2019'da bir televizyon programında Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 3 bin avro para cezası çarptırılmıştı.

Zemmour, seçim için adaylığını duyurduktan sonra 31 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada ülkedeki Müslümanları asimile olmaya çağırmıştı.

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AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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