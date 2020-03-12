Fransa'da cuma namazlarına koronavirüs ayarı: Bir günde iki namaz Koronavirüs önlemleri Fransa'da cuma namazlarını da etkiledi. Bazı camiler cuma namazını farklı zamanlarda iki grup halinde kıldırma kararı aldı.

Fransa'da koronavirüs salgınından dolayı katılımcısı bin kişi ve üzeri olan tüm etkinliklerin yasaklanması cuma namazlarını da etkiledi. Bazı camiler cuma namazını farklı zamanlarda iki grup halinde kıldırma kararı aldı.



Merkezi Lyon olan Rhone vilayetinde, kapasitesi bin ve üzeri olan camiler, 12: 30-13: 00 ile 13: 30-14: 00 saatleri arasında iki defa cuma namazı kılınacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle