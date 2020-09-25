Fransa'da Covid-19 vaka sayısı 500 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da Covid-19 vaka sayısı 500 bini aştı

25.09.2020 22:56 | Son Güncelleme: 25.09.2020 23:10
Fransa'da Covid-19 vaka sayısı 500 bini aştı

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 15 bin 797 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 513 bin 34'e ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 15 bin 797 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 513 bin 34'e ulaştı.

Avrupa korona virüs salgınında İspanya'nın ardından Fransa da 500 bin vaka sınırını aştı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 bin 797 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 513 bin 34'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 150 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 31 bin 661'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 747'si yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 69 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı. Geçtiğimiz iki hafta içinde Fransa'da yaklaşık 150 bin yeni vaka tespit edilirken, 2 aylık karantina döneminde ise 132 bin civarı vaka kayıtlara geçmişti.

Fransa'da dün 16 bin 98 vakanın tespit edilmesiyle salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise geçen haftaya göre 3 kat arttı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Volkan Bozkır Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Halil Sezai Serenay Sarıkaya Candaş Tolga Işık
Spor Sörloth Eddie Newton Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Marcel Tisserand
Daha Fazla Tv Ekim Sabah Kobani
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da Covid-19 vaka sayısı 500 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 23:10:36. #1.14#
title