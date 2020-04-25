Fransa'da Covid-19 tedavisinde ağır yan etki görülen vakalar arttı Fransa'da Covid-19 hastalığı tedavisinde denenen bazı ilaçların sebep olduğu ağır yan etkilerde son haftalarda artış gözlemlendi

Fransa'da Covid-19 hastalığı tedavisinde denenen bazı ilaçların sebep olduğu ağır yan etkilerde son haftalarda artış gözlemlendi.

Fransız İlaç Güvenliği Ajansı (ANSM), koronavirüse karşı uygulanan bazı tedavilerin sonucunda yan etki gördüğünü bildirenlerin sayısında artış olduğunu açıkladı. 10 Nisan'da yaklaşık 100 yan etki vakası olduğunu belirten ajans, bu sayının 22 Nisan 321'e çıktığını ve yüzde 80'inin ağır durumlar olduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle