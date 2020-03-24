Fransa'da Covid-19 taşıyan 28 yaşındaki hastanın aldığı İbuprofen ölümüne neden oldu Fransa’da Covid-19 virüsünden ölen ülkenin 28 yaşındaki en genç hastasının, bel fıtığı ameliyatının ardından aldığı ağrı kesicinin yaşamını kaybetmesine yol açtığı açıklandı.

Fransa'da şu ana kadar Covid-19 virüsünden ölen ülkenin 28 yaşındaki en genç hastasının, bel fıtığı ameliyatının ardından aldığı İbuprofen'in yaşamını kaybetmesine yol açtığı açıklandı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Covid-19'a karşı İbuprofen gibi anti enflamatuar ilaçların kullanımının enfeksiyonu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com