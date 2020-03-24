Fransa'da Covid-19 taşıyan 28 yaşındaki hastanın aldığı İbuprofen ölümüne neden oldu
Fransa’da Covid-19 virüsünden ölen ülkenin 28 yaşındaki en genç hastasının, bel fıtığı ameliyatının ardından aldığı ağrı kesicinin yaşamını kaybetmesine yol açtığı açıklandı.
24.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:01
Fransa'da şu ana kadar Covid-19 virüsünden ölen ülkenin 28 yaşındaki en genç hastasının, bel fıtığı ameliyatının ardından aldığı İbuprofen'in yaşamını kaybetmesine yol açtığı açıklandı.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Covid-19'a karşı İbuprofen gibi anti enflamatuar ilaçların kullanımının enfeksiyonu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com