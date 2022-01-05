Fransa'da Covid-19 salgınında 2 gün üst üste vaka rekoru

Fransa'da son 24 saatte 332 bin 252 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölüm sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 332 bin 252 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısında üst üste ikinci gün rekor kırıldı. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 10 milyon 921 bin 757'ye yükseldi. Son 24 saatte 256 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 124 bin 809'a ulaştı.

Ülkede dün de 271 bin 686 vaka ile rekor seviyeye ulaşılmıştı. Halk Sağlığı Kurumuna göre ülkede haftalık ortalama pozitif vaka sayısı son 10 gün içinde 2 katına çıktı. Ülkede hastanelerin yoğun bakım yataklarının yüzde 72'sinden fazlasında Covid-19'a yakalananlar bulunuyor.

(İHA)

??Bilim Kurulu kararı ile pozitif vakaların karantina süresi 14 günden 7 güne indirildi.



Sizce, pozitif vakaların #karantina süreleri kaç gün olmalı? — Haberler (@Haberler) January 5, 2022

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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