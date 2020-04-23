Fransa'da Covid-19 salgını hırsızlık oranını düşürdü, aile içi şiddeti arttırdı
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Fransa'da Covid-19 salgını hırsızlık oranını düşürdü, aile içi şiddeti arttırdı

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sınırlı sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla hırsızlık vakalarında büyük ölçüde düşüş yaşanırken aile içi şiddet olaylarında ise büyük bir artış olduğu açıklandı.

23.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:37
Fransa'da Covid-19 salgını hırsızlık oranını düşürdü, aile içi şiddeti arttırdı

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sınırlı sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla hırsızlık vakalarında büyük ölçüde düşüş yaşanırken aile içi şiddet olaylarında ise büyük bir artış olduğu açıklandı.

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, salgın nedeniyle vatandaşların zorunlu olarak evde kalmalarının sonucunda aile içi şiddet olaylarında patlama yaşandığı kaydedildi. Ülkede sınırlı sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girdiği 16 Mart'tan bu yana polise intikal eden çok sayıda suç oranında büyük bir düşüş kaydedildiği, aile içi şiddet olaylarının ise artmaya devam ettiği 13-19 Nisan arasında aile içi şiddet olaylarının sayısının 2 bin 300'e ulaştığı ifade edildi. Bir hafta önceye göre ise 150 şiddet olayının polise intikal ettiği açıklandı.

Sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasından 1 hafta sonra aile içi şiddet olaylarının jandarma bölgesinde yüzde 32, Paris polis bölgesinde ise yüzde 36 oranında arttığı belirtildi. Aile içi şiddetin daha da artmasından endişe edilirken son 1 haftada aile içi şiddete maruz kalanların sayısının 2019 yılında kaydedilen şiddet sayısını aştığı aktarıldı.

Cinsel şiddete uğrayanların sayısının ise geçtiğimiz yıla oranla çok daha düşük olduğu açıklanırken 13-19 Nisan arasında da azalma yaşandığı belirtildi.

Hırsızlık olaylarında büyük düşüş yaşandı

Fransa İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre 2019'dan itibaren işlenen suçlarda düşüş kaydedildi. Ev ve iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olaylarının 2019 yılında 4 bin civarında, 2020 yılında aynı zaman diliminde ise bin 300 civarında olduğu açıklandı. Sokağa sınırlı çıkma yasağı uygulamasından önce 1 haftada soyulan ev ve iş yeri sayısı bin 700 olarak kayda geçerken uygulamanın yürürlüğe girmesiyle 500 hırsızlık olayının kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl Fransa'da 14 bin hırsızlık olayı kayıtlara geçerken bu sayının 2020'nin ilk 4 ayında 3 binin altında seyrettiği belirtildi. Araç hırsızlığında da düşüş yaşandığı açıklanırken araba, motosiklet ve bisikletlerde 2019'un ilk 4 ayında yaşanan hırsızlık olayı 10 bin civarında iken bu yıl aynı tarihte 3 bin 500 civarında hırsızlık olayı yaşandığı kaydedildi. - PARİS

Kaynak: İHA

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