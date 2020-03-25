Fransa'da Covid-19 ölümlerinde her 5 kişiden 4'ü 75 yaş ve üzeri
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin yüzde 79'unun 75 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğu belirtildi
25.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:17
Fransa'da koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybeden her 5 kişiden dördü, 75 yaş ve üzeri kişilerden oluşuyor.
Fransa Halk Sağlığı Kurumunun 15 Mart tarihli raporunda, 6 bin 378 vaka ve 161 ölüme ilişkin istatistiki bilgiler yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com