Fransa'da Covid-19 ölümlerinde her 5 kişiden 4'ü 75 yaş ve üzeri Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin yüzde 79'unun 75 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğu belirtildi

Fransa'da koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybeden her 5 kişiden dördü, 75 yaş ve üzeri kişilerden oluşuyor. Fransa Halk Sağlığı Kurumunun 15 Mart tarihli raporunda, 6 bin 378 vaka ve 161 ölüme ilişkin istatistiki bilgiler yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com