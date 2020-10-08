Fransa'da Covid-19'la mücadelede sağlık ve ekonomi alanlarında yeni planlar açıklandı

Fransa'da korona virüs salgınının yeniden etkisini arttırmasının ardından salgınla mücadelede yeni sağlık ve ekonomi planları açıklandı.

Fransa'da korona virüs salgınının yeniden etkisini arttırmasının ardından salgınla mücadelede yeni sağlık ve ekonomi planları açıklandı.

Korona virüs salgınının yeniden etkisini arttırdığı Fransa'da Covid-19 ile mücadelede yeni önlemler alındı. Sağlık Bakanı Olivier Veran ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Covid-19'a karşı hem sağlık hem de ekonomik mücadele planlarını düzenledikleri basın toplantısında açıkladı. Ülkede 100 bin kişide 116 kişinin Covid-19 hastası olduğunu belirten Bakan Veran, testlerin yüzde 9'unun pozitif çıktığını aktardı. Veran, vaka sayılarındaki artış nedeni ile Dijon ve Clermont-Ferrand kentlerinin yüksek alarm seviyesine geçirildiğini ifade ederken, Lille, Grenoble, Lyon ve Saint-Etienne'nin maksimum alarm seviyesine geçirildiğini duyurdu. 10 Ekim'den itibaren bu kentlerde yeni kısıtlamaların uygulamaya sokulacağını aktaran Bakan Veran, Montpellier kentinin de 12 Ekim tarihine kadar gözlem altında tutulacağını açıkladı.

Başkent Paris'teki tüm hastanelerin "Beyaz Plan" alarmına geçtiğini ifade eden Veran, söz konusu alarm seviyesi ile önceliği olmayan tüm ameliyatların iptal edildiğini ve hastanelerde Covid-19 hastalarına daha çok yer açıldığını belirtti.

Fransa'da destek fonu genişletiliyor

Covid-19'a karşı ekonomik kalkınma planını açıklayan Bakan Le Maire ise, korona virüsten en çok etkilenen meslek dallarına destek çıkılacağını ifade etti. Le Maire, şimdiye kadar 6 milyar euroya ulaşan destek fonunun genişletileceğini ve faydalanan iş yeri sayısının da arttırılacağını açıkladı. Bakan Le Maire, daha önceden en fazla 20 çalışanı olan şirketlere verilen desteğin 50 çalışana kadar yükseltildiğini ifade ederken, cirosunun yüzde 80'ini kaybeden iş yerlerine verilen desteğin artık cirosunun yüzde 70'ini kaybedenlere de verileceğini duyurdu. Bakan, ayrıca Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle kapatılan iş yerlerine çalışamadıkları süre için vergi muafiyeti verileceğini açıkladı. Şirketlere düşük oranlı kredi imkanı verileceğini duyuran Bakan Le Maire, ödeme vadelerinin de uzatılacağını belirtti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı