Fransa'da Covid-19'dan ölen Müslümanların cenazelerini defnetmek için mezarlık bulunamıyor
03.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:06
Fransa’da Covid-19’dan ölen Müslümanların cenazelerini defnetmek için mezarlık bulunamıyor
Fransa'da Covid-19'dan ölen Müslümanların cenazelerinin defnedilmesinde, bu ülkedeki Müslüman mezarlıklarının sayısının kısıtlı olması yüzünden ciddi sıkıntılar yaşanıyor.
Covid-19 öncesi Müslümanların cenazelerinin yaklaşık yüzde 80'ni doğdukları ülkelere gönderilirken, ulaşım yasaklarıyla birlikte bu kişilerin Fransa'da defnedilmesi zorunluluğu Müslüman mezarlığı bulma konusundaki sorunu bir kez daha gündeme getirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com