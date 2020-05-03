Fransa'da Covid-19'dan ölen Müslümanların cenazelerini defnetmek için mezarlık bulunamıyor

Fransa’da Covid-19’dan ölen Müslümanların cenazelerini defnetmek için mezarlık bulunamıyor

Fransa'da Covid-19'dan ölen Müslümanların cenazelerinin defnedilmesinde, bu ülkedeki Müslüman mezarlıklarının sayısının kısıtlı olması yüzünden ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Covid-19 öncesi Müslümanların cenazelerinin yaklaşık yüzde 80'ni doğdukları ülkelere gönderilirken, ulaşım yasaklarıyla birlikte bu kişilerin Fransa'da defnedilmesi zorunluluğu Müslüman mezarlığı bulma konusundaki sorunu bir kez daha gündeme getirdi. Euronews.com'da Görüntüle