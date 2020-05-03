Fransa'da Covid-19'dan günlük ölüm sayısı, son 6 haftanın en düşük seviyesine indi

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 135 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 135 kişi yaşamını yitirdi.

Buna göre, Covid-19'dan günlük ölüm sayısı, son 6 haftanın en düşük seviyesine indi. Bununla birlikte, uzmanlar, hafta sonları huzur evlerinden ölüm rakamlarının Sağlık Bakanlığı'na geç iletilmesi nedeniyle, gerçekte ölüm sayısının daha fazla olabileceği uyarısında bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle