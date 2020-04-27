Fransa'da 'Covid-19'dan evinde ölen 9 bin kişi toplam sayıya eklenmedi' iddiası Fransa'da Aile hekimleri sendikası en az 9 bin kişinin koronavirüsten evinde yaşamını yitirdiğini ve bu sayının resmi olarak açıklanan Covid-19 kaynaklı ölü sayısına girmediğini ifade etti

Fransa'da Aile Hekimleri Sendikası, en az 9 bin kişinin Covid-19 nedeniyle evinde yaşamını yitirdiğini ve bunların resmi ölü sayısına eklenmediğini ifade etti. Fransa Sağlık Bakanlığından yaptığı son açıklamaya göre ülkede koronavirüsten hayatını kaybeden hasta sayısı 22 bin 890'a yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com