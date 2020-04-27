Fransa'da 'Covid-19'dan evinde ölen 9 bin kişi toplam sayıya eklenmedi' iddiası
Fransa'da Aile hekimleri sendikası en az 9 bin kişinin koronavirüsten evinde yaşamını yitirdiğini ve bu sayının resmi olarak açıklanan Covid-19 kaynaklı ölü sayısına girmediğini ifade etti
27.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:51
Fransa'da Aile Hekimleri Sendikası, en az 9 bin kişinin Covid-19 nedeniyle evinde yaşamını yitirdiğini ve bunların resmi ölü sayısına eklenmediğini ifade etti.
Fransa Sağlık Bakanlığından yaptığı son açıklamaya göre ülkede koronavirüsten hayatını kaybeden hasta sayısı 22 bin 890'a yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com