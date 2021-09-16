Fransa'da Covid-19 aşısı olmayan yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı - Haberler
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Fransa'da Covid-19 aşısı olmayan yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fransa'da Covid-19 aşısı olmayan yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı

Fransa'da bazı meslek gruplarına yönelik zorunlu aşı uygulamasının yürürlüğe girmesiyle aşı olmayan yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı.

Fransa'da bazı meslek gruplarına yönelik zorunlu aşı uygulamasının yürürlüğe girmesiyle aşı olmayan yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı.

Fransa'da çarşamba günü yürürlüğe giren kural kapsamında korona virüs aşısı yaptırmayan sağlık personelinin çalışmasına izin verilmiyor. Ülkede yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı, Covid-19'a karşı aşılanmadığı için işten uzaklaştırıldı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, işten uzaklaştırma işleminin çoğunun geçici olduğunu ifade ederek, "Çoğu, zorunlu aşılamanın bir gerçek olduğunu gördükten sonra aşı olmaya karar verdi" dedi. Veran, işten uzaklaştırılanların bir kısmının destek hizmetlerinde çalıştığını, beyaz önlüklüklerin sayısının az olduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Temmuz ayında hastanelerdeki personele, bakımevlerinde çalışanlara ve itfaiyeye 15 Eylül'e kadar en az bir doz aşı yaptırma zorunluluğu getirilmesine karar vermişti. Ülkede ayrıca kafelere, restoranlara ve diğer halka açık yerlere girebilmek için Covid aşı kartı veya negatif test sonucunun gösterilmesi zorunlu kılınırken, ayrımcılığa uğradığını iddia eden on binlerce kişi Ağustos ayı başında her hafta sonu protesto gerçekleştirmişti.

(İHA)

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