Fransa'da Covid-19 alarmı hijyen sorununu ortaya çıkardı: Her dört kişiden biri ellerini yıkamıyor
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Fransa'da Covid-19 alarmı hijyen sorununu ortaya çıkardı: Her dört kişiden biri ellerini yıkamıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, Fransızların en az yüzde 25'i tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkamıyor. Fransızların yarısından çoğu yemek için masaya oturmadan önce ellerini yıkamıyor

26.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:31
Fransa'da Covid-19 alarmı hijyen sorununu ortaya çıkardı: Her dört kişiden biri ellerini yıkamıyor

'da koronavirüs alarmı hijyen sorununu ortaya çıkardı: Fransızların dörtte biri ellerini yıkamıyor


Fransa'da, koronavirüs salgınına karşı kişisel hijyene dikkat edilmesi çağrıları yapılırken halkın hijyen alışkanlıkları bir kez daha gündeme geldi. Araştırma şirketi Ifop tarafından yayımlanan Şubat 2020 tarihli çalışma, Fransız erkeklerin yüzde 25'inin, kadınların ise yüzde 20'sinin günlük duş almadığını ortaya koydu. 65 yaş üstü erkeklerde her gün duş almayanların oranı yüzde 50'ye çıkıyor. Erkelerin yüzde 5'i, kadınların ise yüzde 4'ü haftada sadece bir kez yıkanıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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