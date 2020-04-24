Fransa'da Covid-19'a karşı tekrar kullanılabilecek yıkanabilir maske dağıtılacak Fransa'da mayıs ayının başından itibaren halka, milyonlarca yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir kumaş maske dağıtılacak

Fransa'da mayıs ayının başından itibaren halka, milyonlarca yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir kumaş maske dağıtılacak.

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher, geçen hafta yerli ve yabancı tesislerde 10 milyondan fazla maske üretildiğini ve bu üretimin nisan sonuna kadar haftada 25 milyona ulaşacağını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle