Fransa'da Covid-19'a karşı tekrar kullanılabilecek yıkanabilir maske dağıtılacak
Fransa'da mayıs ayının başından itibaren halka, milyonlarca yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir kumaş maske dağıtılacak
24.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:35
Fransa'da mayıs ayının başından itibaren halka, milyonlarca yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir kumaş maske dağıtılacak.
Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher, geçen hafta yerli ve yabancı tesislerde 10 milyondan fazla maske üretildiğini ve bu üretimin nisan sonuna kadar haftada 25 milyona ulaşacağını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com