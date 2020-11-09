Fransa'da Covid-19'a bağlı can kayıpları son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da Covid-19'a bağlı can kayıpları son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

09.11.2020 22:52 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:00
Fransa'da Covid-19'a bağlı can kayıpları son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 551 kişinin hayatını kaybetmesi ile Covid-19'a bağlı can kayıpları son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 551 kişinin hayatını kaybetmesi ile Covid-19'a bağlı can kayıpları son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında can kayıpları yeniden yükselişe geçti. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 20 bin 155 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 807 bin 479'a ulaştı. Son 24 saatte 551 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19'a bağlı can kayıpları da son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede toplam can kaybı 40 bin 987'ye yükseldi.

Ülke genelinde 4 bin 690'ı yoğun bakımda olmak üzere toplam 31 bin 125 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Fransa'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor
Fransa'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor
Yalova'da 3 belediye başkanı Covid-19'a yakalandı
Yalova'da 3 belediye başkanı Covid-19'a yakalandı
'Vaka ve hastane yatan hasta sayısı en yüksek seviyeye ulaştı'
"Vaka ve hastane yatan hasta sayısı en yüksek seviyeye ulaştı"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Kamala Harris Mustafa Varank Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Demet Özdemir Serenay Sarıkaya Münir Nurettin Selçuk
Spor Tisserand Caner Erkin Mehmet Topal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Daha Fazla Kasım İstifa Fenerbahçe Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da Covid-19'a bağlı can kayıpları son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 23:26:03. #1.14#
title