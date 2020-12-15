Fransa'da Covid-19'a bağlı can kayıpları 60 bine yaklaştı

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 314 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 59 bin 72'ye yükseldi.

Fransa'da korona virüs salgınında can kayıpları 60 bine yaklaştı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 532 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 391 bin 447'ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 314 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 59 bin 72'ye yükseldi. Ülke genelinde bin 159'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 693 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan Fransa'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 30 Ekim'de ilan edilen kapsamlı sokağa çıkma yasağı bu gece sona eriyor. Ülke genelinde bu geceden itibaren 20.00 ile 06.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

(Özlem Kaplan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı