Fransa'da Çöp Kamyonunun Altında Kalan Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Fransa'da belediye işçisi olarak çalışan Türk vatandaşı Hüsamettin Çamur, sabah servisi sırasında çalıştığı belediyeye ait kamyonunun altında kalarak feci şekilde can verdi.



Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki Orleans'da sabah 7'de meydana gelen olayda, 45 yaşındaki 4 çocuk babası Çamur, çalıştığı belediyeye ait temizlik kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Belediye Başkan Yardımcısı Thierry Cousin, Orleans'da ilk kez böyle bir kazaya şahit olduklarını söyledi. Belediyeye ait temizlik kamyonunun tekerleğinin altına sıkışan Türk vatandaşı olay yerinde hayatını kaybetti. Orleans Belediye Başkan Yardımcısı Thierry Cousin, Çamur'un geri geri manevra yapan kamyonun altında kaldığını kazanın öngörülmez bir kaza olduğu ayrıca çalışanların kısa süreli çalışanlar olmadığını belirterek kadrolu çalışan ekibin tecrübeli olduğuna dikkat çekti.



Başkan yardımcısı Cousin, Soruşturmanın gerçeği ortaya çıkaracağını şoförün geri geri gelmesi ile ilgili yasak bulunmadığını, azanın meydana geldiği sokağın tek yön olduğunu söyledi ayrıca şoförün bu hareketinin izahı olamayacağını ancak şimdilik kimseyi suçlamak istemediğine vurgu yaptı. Kazada hayatını kaybeden Hüsamettin Çamur, uzun zamandır belediyede temizlik işçisi olarak çalışıyordu. Çamur en büyüğü 17 yaşında 4 çocuk babası idi. - Özbey