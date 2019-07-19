Fransa'da 'çok çalıştığı' gerekçesiyle bir hemşirenin vatandaşlık talebi reddedildi
Fransa’da bir hemşirenin "çok çalıştığı" gerekçesiyle vatandaşlık talebi reddedildi. Valiliğin kadına gönderdiği ret mektubunun Twitter'de paylaşılmasıyla karara tepkiler geldi. Valilik, kadının yasal olan haftalık maksimum 48 saatten fazla çalıştığını belirtti
Fransa'da "çok çalıştığı" gerekçesiyle bir hemşirenin vatandaşlık talebi reddedildi. Valiliğin kadına gönderdiği ret mektubunun Twitter'de paylaşılmasıyla karara tepkiler geldi.
Sosyal medya mesajlarında özellikle Fransa'da yeterince hemşirenin bulunmadığı bir dönemde fazladan çalışan kişilerin cezalandırılmasının adil olmadığı vurgulanıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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