Fransa'da çocuklara yönelik tacizi örtbas suçundan yargılanan Kardinal Barbarin beraat etti
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Fransa'da çocuklara yönelik tacizi örtbas suçundan yargılanan Kardinal Barbarin beraat etti

Fransa'nın Lyon kentinde Katolik Kilisesi'nde yaşanan cinsel istismarı gizlediği iddiasıyla yargılanan Kardinal Philippe Barbarin Temyiz Mahkemesinde beraat etti.

30.01.2020 20:35 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:35
Fransa'da çocuklara yönelik tacizi örtbas suçundan yargılanan Kardinal Barbarin beraat etti

'nın kentinde Katolik Kilisesi içindeki cinsel istismarı gizlediği iddiasıyla yargılanan Kardinal Philippe Barbarin temyiz mahkemesinde beraat etti. Mahkeme, kararına neden olarak Barbarin'in cinsel istismarı örtbas ettiğini gösteren 'kasıtlı unsur' bulunmadığını duyurdu.


Kararı 'mantıklı bulduklarını' belirten Barbarin'in avukatlarından Jean Felix Luciani, kardinalin 'iftira ve söylentilerle' karşı karşıya kaldığını söylerken, davacı tarafın avukatlarından Yves Sauvayre ise Yargıtay'a başvurmayı planladıklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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