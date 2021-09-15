Fransa'da cinsel saldırı mağduru eski mankenler yasaların değişmesini istedi - Haberler
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Fransa'da cinsel saldırı mağduru eski mankenler yasaların değişmesini istedi

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa'da cinsel saldırı mağduru eski mankenler yasaların değişmesini istedi

Fransız manken ajansın sahibi Gerald Marie tarafından cinsel saldırıya uğrayan eski mankenler, Fransa'da cinsel saldırı ve tecavüzlere ilişkin yasanın değiştirilmesi talebinde bulundu.

Fransız manken ajansın sahibi Gerald Marie tarafından cinsel saldırıya uğrayan eski mankenler, Fransa'da cinsel saldırı ve tecavüzlere ilişkin yasanın değiştirilmesi talebinde bulundu.

Aralarında ABD'li Carre Otis ve Lesa Amoore ile İsviçreli Ebba Karlsson'un da bulunduğu 15 kadar manken, Fransız Senatosunda video konferans yoluyla Senatör Nathalie Goulet'in de katıldığı etkinlik düzenlendi.

80 ve 90'yıllarda Fransız manken ajansı "Elite Model"in eski sahibi Gerald Marie tarafından cinsel saldırı ve tecavüze uğradığını öne süren eski mankenler, olayın ardından 20 yıldan fazla süre geçtiği ve zaman aşımına uğradığı için hukuki sürecin başlatılamadığını, bu nedenle Fransa'daki yasalarda değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Carre Otis, yaptığı açıklamada, aradan yıllar geçtikten sonra başına gelenleri idrak edebildiğini, cinsel saldırıyı kamuoyunda açık şekilde konuşabildiğini belirtti.

Goulet de eski mankenlerin yasa değişikliği talebini desteklediğini söyledi.

Eski mankenlerin avukatı Anne-Claire Le Jeune, müvekkillerinin sesinin duyulmasını istediğini, söz konusu yasadaki süre şartı nedeniyle adaleti sağlanamayan birçok mağdurun bulunduğunu belirtti.

Le Jeune, müvekkillerinin yabancı uyruklu olması nedeniyle hukuki sürecin daha da zor hale geldiğini aktardı.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
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