Fransa'da Cinsel İlişkide Rıza Yaşı Tartışması
Fransa çocuklara yönelik cinsel suçların engellenmesini düzenleyen yasa tasarısında rızayla cinsel ilişkide 15 yaş sınırının yer alması bekleniyordu ancak yaş sınırı metinden çıkartıldı.
Fransa çocuklara yönelik cinsel suçların engellenmesini düzenleyen yasa tasarısında rızayla cinsel ilişkide 15 yaş sınırının yer alması bekleniyordu ancak yaş sınırı metinden çıkartıldı.
Author: euronews-tr
Tags: Cinsel suçlar Cinsel istismar çocuk istismarı Kadın hakları Posted: 17 mei 2018
Kaynak: Euronews.com