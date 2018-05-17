Fransa'da Cinsel İlişkide Rıza Yaşı Tartışması

Fransa'da Cinsel İlişkide Rıza Yaşı Tartışması

Fransa çocuklara yönelik cinsel suçların engellenmesini düzenleyen yasa tasarısında rızayla cinsel ilişkide 15 yaş sınırının yer alması bekleniyordu ancak yaş sınırı metinden çıkartıldı.

Fransa çocuklara yönelik cinsel suçların engellenmesini düzenleyen yasa tasarısında rızayla cinsel ilişkide 15 yaş sınırının yer alması bekleniyordu ancak yaş sınırı metinden çıkartıldı.

Author: avatareuronews-tr

Tags: Cinsel suçlar Cinsel istismar çocuk istismarı Kadın hakları Posted: 17 mei 2018

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et