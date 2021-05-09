Fransa'da çığ faciası: 7 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da çığ faciası: 7 ölü

Fransa'da çığ faciası: 7 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa'nın güneyindeki 2 noktada art arda çığ düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın güneyindeki 2 noktada art arda çığ düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Fransız Alplerinin bulunduğu Savoie bölgesinde 2 noktada art arda çığ felaketi yaşandı. İlk çığ deniz seviyesinden 2 bin 642 metre yükseklikteki Valloire kasabasında, ikinci çığ ise 3 bin 779 metrelik Mont Pourri'de yerel saatle 14.00 sıralarında düştü. Olaylarda 2 yürüyüşçü grubu çığ altında kaldı. İlk belirlemelere göre, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtilmişti. Olayın ardından Yüksek Dağ Jandarma Müfrezesinden (PGHM) 6 asker, 2 helikopter ve 2 köpek kurbanları aramak için seferber edildi. Arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cesedine ulaşılması ile toplam can kaybı 7'ye ulaşmış oldu.

Yetkililer uyarmıştı

Yetkililer, son günlerde dağlarda yoğun kar yağışı sonrasında yaşanan sıcaklık nedeniyle bu hafta sonu "özellikle yüksek" çığ riskine karşı uyarıda bulunmuştu.

Öte yandan geçtiğimiz pazartesi günü Isere ve Hautes-Alpes bölgelerinde çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Son olayla birlikte Alplerde bir haftada yaşamını yitirenlerin sayısı 12 oldu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Diego Muslera Salih Uçan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fransa'da çığ faciası: 7 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 01:54:01. #1.15#

title