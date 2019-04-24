Fransa'da 'Çiftlik Bank' Vakası: 50 Kişi Yatırım Amacıyla Hayali İnek Satın Aldı

Türkiye'de çok konuşulan "Çiflik Bank" vakasına benzeyen bir dolandırıcılık olayı da Fransa'da yaşandı. Fransız yetkililerin olaya müdahale etmesiyle, Fransa genelinde dolandırılanların sayısının 50'yi geçmediği belirtildi. Türkiye'de 132 binden fazla kişi çiftlik banka para yatırmıştı.

Fransa'da bir takım sahte internet siteleri, senede yüzde 6 ila 12 kar vaadiyle müşterilerine inek sattı. Ancak çiftlik bank vakasında olduğu gibi ortada ne inek de de çiftlik vardı. Euronews.com'da Görüntüle