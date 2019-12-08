Fransa'da çevreciler belediye binalarından çaldıkları Macron'un portre fotoğraflarıyla gösteri yaptı
Haberler » Dünya » Fransa'da çevreciler belediye binalarından çaldıkları Macron'un portre fotoğraflarıyla gösteri yaptı - Haberler

Fransa'da çevreciler belediye binalarından çaldıkları Macron'un portre fotoğraflarıyla gösteri yaptı

Fransa’da çevreciler Cumhurbaşkanı Macron’un belediye binalarından çaldıkları resmi portre fotoğraflarıyla gösteri yaptı

08.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:14
Fransa'da çevreciler belediye binalarından çaldıkları Macron'un portre fotoğraflarıyla gösteri yaptı

'da çevreciler, küresel iklim değişikliğine karşı gerekli önlemleri almadığı için iktidarı protesto ettikleri 'teki gösteride ilginç bir eyleme de imza attı.


Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülke genelindeki belediye binalarından çaldıkları yaklaşık 130 resmi portre fotoğraflarıyla gösteriye katılan protestocuların eylemi, oldukça ilginç görüntülere sahne oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler