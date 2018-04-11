Fransa'da Çevreci Eylemciler ile Polis Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor
Fransa'da tartışmalı havalimanı projesinin yer aldığı bölgesine protesto amaçlı yerleşen çevreci ve antikapitalist gruplara yönelik "tahliye operasyonunun" üçüncü gününde, polis ile eylemciler arasındaki çatışmalar devam ediyor.
Fransa'da tartışmalı havalimanı projesinin yer aldığı bölgesine protesto amaçlı yerleşen çevreci ve antikapitalist gruplara yönelik "tahliye operasyonunun" üçüncü gününde, polis ile eylemciler arasındaki çatışmalar devam ediyor.
Kaynak: Euronews.com