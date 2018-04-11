Fransa'da Çevreci Eylemciler ile Polis Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor

Fransa'da Çevreci Eylemciler ile Polis Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor

Fransa'da tartışmalı havalimanı projesinin yer aldığı bölgesine protesto amaçlı yerleşen çevreci ve antikapitalist gruplara yönelik "tahliye operasyonunun" üçüncü gününde, polis ile eylemciler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Fransa'da tartışmalı havalimanı projesinin yer aldığı bölgesine protesto amaçlı yerleşen çevreci ve antikapitalist gruplara yönelik "tahliye operasyonunun" üçüncü gününde, polis ile eylemciler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et