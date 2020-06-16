Fransa'da Çeçenler ile Kuzey Afrikalılar arasında şiddet olayları yaşanıyor
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Fransa'da Çeçenler ile Kuzey Afrikalılar arasında şiddet olayları yaşanıyor

Fransa'nın Dijon kentinde Çeçenler ile Kuzey Afrikalılar arasında şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi.

Fransa'da Çeçenler ile Kuzey Afrikalılar arasında şiddet olayları yaşanıyor
16.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:20

Fransa'nın Dijon kentinde Çeçenler ile Kuzey Afrikalılar arasında şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, olayların, uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasıyla bilinen Dijon'un Gresailles Mahallesi'nde, 11 Haziran'da Kuzey Afrikalıların 16 yaşındaki Çeçen'e saldırmasıyla başladı ve 12 Haziran akşamından bu yana Çeçen ve Kuzey Afrikalı iki çete arasında şiddet olayları yaşandı.

Ülkenin çeşitli kentlerindeki Çeçenler de Dijon'a gelirken, olaylara 60 polis, 40 çevik kuvvet, suçlarla mücadele polisleri ve özel tim müdahale etti.

Kentte yaşanan şiddet olayları nedeniyle 12 kişi yaralandı.

Yabancıların sınır dışı edilmesi isteği

Dijon kentini ziyaret eden İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, düzenlediği basın toplantısında, yaşanan şiddet olaylarına ilişkin adli sürecin başlatıldığını ve sorumluların cezalandırılacağını söyledi.

Fransız basınındaki haberlerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'den şiddet olaylarına karışan yabancıların sınır dışı etme olasılığını incelemesini istediği aktarıldı.

Soruşturma başlatıldı

Dijon Savcısı Eric Mathais, olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Cote-d'Or Valisi Bernard Schmeltz, yaptığı yazılı açıklamada, bu hafta sonu Dijon'da yaşanan şiddet olaylarının çeteler arası hesaplaşmadan kaynaklandığını, bir tarafta Çeçenlerin diğer tarafta da Kuzey Afrikalı Gresilles ve diğer mahalle sakinlerinin bulunduğunu belirtti.

Dijon Belediye Başkanı François Rebsamen, polisin olaylara müdahale etmekte geciktiğini vurgulayarak, "Çeçenler, kendi yasalarını kabul ettirmeye çalışıyor. Cumhuriyetin olduğu bir ülkede böyle olmaz." ifadesini kullandı.

Avrupa Çeçenler Birliği Sözcüsü Chamil Albakov, yaşananların çeteler arası hesaplaşmanın olmadığını, Çeçenlerin cezalandırılmaya çalışıldığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde, bazı sorunların yaşandığında polislerin kendilerini kaderlerine terk ettiğini belirten Albakov, "Devamlı çetelerin hükümdarlığı altında yaşamamızı istiyorlar. Çeçenler, Rusya'ya kafa tuttu, serserilerinin bize bunu yapmasına izin vermeyiz." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğu kaydedilmişti.

Fransa'da yaklaşık 30 bin Çeçenin yaşadığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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