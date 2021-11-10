Fransa'da canlı yayında "Macron istifa" diyen kişi psikiyatri servisine yatırıldı - Haberler
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Fransa'da canlı yayında "Macron istifa" diyen kişi psikiyatri servisine yatırıldı

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Fransa'da canlı yayında

Fransa'da, bir kişi canlı yayında haber sunumu yapılırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik "istifa" sözleri nedeniyle psikiyatri servisine yatırıldı.

Fransa'da, bir kişi canlı yayında haber sunumu yapılırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik "istifa" sözleri nedeniyle psikiyatri servisine yatırıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, France 2 kanalının sunucusu Julien Bugier, Normandiya bölgesindeki Dieppe kasabasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin canlı yayın yaptığı sırada, bir kişinin "Macron İstifa, Benalla (Macron'un göstericileri darbetmekten mahkumiyet alan eski koruması) hapse" diye bağırdığı işitiliyor.

Görüntülerde, dışarıda program sunumu yapan Bugier'in, yankılanan "istifa" sloganına rağmen, tedirginlik içinde yayınına devam etmeye çalıştığı görülüyor.

Fransız basınındaki haberler e göre, "Macron istifa" diyen adam, önce polislerce gözaltına alınırken, akabinde savcılığın talimatıyla psikiyatri servisine sevk edildi.

İsmi belirtilmeyen protestocunun, Macron'un ekonomi bakanlığı yaptığı 2015'te, Dieppe'deki şirketinin batması nedeniyle Macron'a kızgın olduğu ifade edildi.

Muhalif liderlerden tepki

Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri aşırı sağcı Marine Le Pen, Twitter hesabından, "İnanılmaz. Bu rejim korkutmaya devam ediyor." şeklinde tepkisini gösterdi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon da "zoraki psikiyatri" kararının kabul edilemez olduğunu, bunda siyasi rakibi Le Pen'in politikalarının etkisinin olduğunu savundu.

Macron'a "eleştirilere tahammül etmediği" tepkisi

Adaylığını henüz açıklamasa da 2022'deki Cumhurbaşkanı seçimine hazırlanan Macron, kendisine yönelik eleştirilere tahammül etmediği, devlet kurumları aracılığıyla muhalif sesleri baskılamaya çalıştığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Eylül ayında, ülkenin güneyindeki Lyon kentini ziyareti sırasında Macron'a yumurta atan protestocu da aynı şekilde savcılığının talimatıyla, zorunlu olarak psikiyatri servisine yatırılmıştı.

Toulus kentinde de bahçesindeki bir pankartta "Macronavirus" yazan bir adam, polislerce gözaltına alınmıştı.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri
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