Fransa'da camiye saldırı

22.09.2019 00:56

Fransa'nın Colmar kentinde bir saldırgan aracıyla camiyi hedef aldı.

Haut-Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Colmar'da bir saldırganın aracını camiye sürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Colmar Savcısı Catherine Sorita-Minard, basına yaptığı açıklamada, saldırganın kendisini bıçakla boğazında yaraladığını ve hastanede ameliyat edileceğini söyledi.

Camide maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Kaynak: AA