Fransa'da, Camiden Çıkan Cemaate Irkçı Saldırı

Fransa'nın kuzeyindeki Lens şehrinde yatsı namazından çıkan 2 Müslüman, saat 23.30 sıralarında ırkçı saldırıya maruz kaldı. Cami önünde meydana gelen olayda, üzerilerinde uzun giysiler bulunan 44 ve 52 yaşlarındaki 2 kişi, 23 yaşındaki bir genç tarafından bisiklet zinciri ile saldırıya uğradı. Olay yerine çağrılan polislerin gözaltına aldığı saldırganın üzerinde yapılan aramada, iki bıçak bulundu.

SALDIRGAN: GİYİM TARZLARI BENİ RAHATSIZ ETTİ

Saldırganın ilk ifadesinde, saldırıyı bir 'görev dahilinde' işlediğini söylediği belirtildi. Camiden çıkan iki kişinin giyim tarzının kendisini rahatsız ettiğini söyleyen saldırgan, "Yaşam tarzlarını empoze etmelerine dayanamıyorum" ifadelerini kullandı. Saldırı ile ilgili Lens Savcılığından yapılan açıklamada da saldırının ırkçı bir motif ile işlendiği duyuruldu. Saldırganın 'silahla şiddet' suçlamasıyla 26 Eylül'de hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

FRANSA'DA, 2017 YILINDA '447' İSLAMOFOBİK SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Fransa'da İslamofobi ile Mücadele Derneği (CCIF), 2017 yılında Müslümanları hedef alan ırkçı eylemlerle ilgili yayınladığı raporunda, İslamofobik saldırılarda bir önceki yıla göre yüzde 20'den fazla azalma olduğunu duyurmuştu. 2017 yılında toplam 447 İslamofobik saldırı gerçekleştiği, bu saldırıların 39'unun fiziki saldırı, 58'inin ise nefret söylemi olduğu kaydedildi. Saldırıların çoğunluğunun ise konut, iş yeri ve okullarda gerçekleştiği belirtildi.

BELÇİKA'DA DA BENZER SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Belçika'nın Flaman kesiminde yer alan Leuven şehrindeki Faslılara ait Al Fatih Camii de ırkçıların saldırısını uğradı. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, caminin duvarlarına Nazilerin gamalı haç işaretleri çizilip "kahverengi insanlar defolun" şeklinde ırkçı yazılar yazıldı. Duvara yazılan "N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partisi'ne oy verin" yazısı da dikkat çekti.

CAMİ BAŞKANI: İSLAM KARŞITI IRKÇI ZİHNİYETLİ IRKÇI İNSANLARIN VARLIĞI UTANÇ VERİCİDİR

Al Fatih Cami Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Bachiri yaptığı açıklamada, "Camimizin İslam karşıtı ırkçı Nazi işaretleri ile saldırıya uğraması elbette üzücü verici. Olayı gerçekleştiren insanlar için çok üzülüyorum. Bunlar insanlıktan nasibini almayan ırkçılar. Ben Belçika'da dünyaya geldim. Daha entegre olmamız için ne yapmalıyız. Bu çağda halen İslam karşıtı ırkçı zihniyetli insanların varlığı utanç vericidir. Böyle ırkçı saldırılar karşısında sessiz kalamayız. Leuven bölgesi toplumsal yaşam açısından büyük bir örnek olduğu bilinmekte. Leuven şehrimiz çeşitli kültürlerin uyum içinde bir arada yaşadığı örnek bir şehir. Leuven belediyesi ise grafiti ile saldırıya uğrayan Al Fatih camisindeki yazıları sildirmesi Müslümanlar arasında memnuniyetle karşılandı" ifadelerini kullandı.

AVRUPA ÜLKELERİNİN ÖNLEMLERİ YETERSİZ KALIYOR

Öte yandan Avrupa ülkelerinde son dönemde İslamofobik saldırılarda artış kaydedilen ülkeler arasında başta Almanya olmak üzere Hollanda, Fransa, Belçika ve İngiltere yer alıyor. İslamofobik saldırılar karşısında yetkili mercilerin verdiği mücadelenin ise yetersiz kaldığı belirtiliyor. -