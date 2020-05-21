Fransa'da cami duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazıldı
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Fransa'da cami duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazıldı

Fransa'nın Cholet kentinde, cami duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazıldı.

Fransa'da cami duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazıldı
21.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:55

Fransa'nın Cholet kentinde, cami duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazıldı.

Fransız basınındaki haberlerde, Cholet kentinin Favreau Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı tutulan caminin duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazıldığı belirtildi.

Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM) bünyesinde faaliyet gösteren Fransa İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdullah Zekri, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayında gerçekleşen bu saldırıyı sert şekilde kınadı.

Caminin duvarına yazılan yazı nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Zekri, ülkede son yıllarda camilere yönelik saldırıların artmasına tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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