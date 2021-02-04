Son dakika haberi: Fransa'da çaldığı kamyonla yayaların arasına daldı; 1 ölü, 1 yaralı
04.02.2021 08:40 | Son Güncelleme: 04.02.2021 08:44
Son dakika haberleri... Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişi çaldığı kamyonla yayaların arasına daldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişi çaldığı kamyonla yayaların arasına daldı. Kamyonun altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Paris'in merkezi iş alanı La Défense'de kimliği belirsiz bir kişi çaldığı kamyonla yayaların arasına daldı. Kamyonun altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından polis, kalabalığın arasına karışarak kaçmaya çalışan şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma başlatan polis, olayın terör olayı mı, yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı