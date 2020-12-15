Fransa'da bu geceden itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak
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Fransa'da bu geceden itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak

15.12.2020 23:18 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:22
Fransa'da bu geceden itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Fransa'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 30 Ekim'de başlayan kapsamlı sokağa çıkma yasağının bu gece sona ermesinin ardından 20.00 ile 06.00 arası kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fransa'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 30 Ekim'de başlayan kapsamlı sokağa çıkma yasağının bu gece sona ermesinin ardından 20.00 ile 06.00 arası kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fransa'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanana ikinci kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulaması bu gece son eriyor. 30 Ekim'de başlayan kapsamlı sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bu geceden itibaren ülke genelinde 20.00 ile 06.00 arası kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kısıtlamalar kapsamında tiyatrolar, sinemalar, restoranlar ve barlar kapalı kalmaya devam ederken, sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde vatandaşlar izin belgesi ile sokağa çıkabilecek. İş ve sağlık problemleri için sokağa çıkanlar, engelli bireylere yardım edenler ve evcil hayvan gezdirenler yasaktan muaf olurken, yasağa uymayanlara ise 135 euro para cezası kesilecek.

24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gece kutlanan Noel bayramına özel olarak bir gecelik sokağa çıkma yasağı kaldırılacak. Aynı iznin ise yılbaşı gecesi için verilmeyeceği öğrenildi.

Genel yasağın da kalkmasıyla örgün eğitime de geri dönüldü. Okulların tatil olmasına iki gün kalması üzerine Başbakan Jean Castex, öğrencilerin bu iki gün okula gitmesinin mecburi olmayacağını aktardı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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