Fransa'da biri asker 3 kişi silah kaçakçılığı suçlamasıyla yakalandı

Fransa'da, silah kaçaklığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, Barkhane Operasyonu'nda görev yapan bir asker ile 2 şüphelinin yakalandığı ve 150 silaha el konulduğu belirtildi.

Fransa'da, silah kaçaklığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, Barkhane Operasyonu'nda görev yapan bir asker ile 2 şüphelinin yakalandığı ve 150 silaha el konulduğu belirtildi.

LCI kanalının haberinde, daha önce silah kaçakçılığı yapan şebeke hakkında açılan soruşturma kapsamında Paris adli polisinin suçla mücadele ekibinin yakın zamanda operasyon düzenlediği ifade edildi.

Haberde, Barkhane Operasyonu'nda görev yapan askerin bazı insanlara silah sağlayan şebekede oynadığı rol gerekçesiyle yakalandığı ve tutuklandığı belirtildi.

İki şüphelinin de yakalandığı ifade edilen haberde, bunlardan birinin 54 yaşında Verdun kentinde yaşayan biri olduğu ve Paris'te hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Bu kişilerin uzun zamandır takip edildiği aktarılan haberde, bu operasyonda 150 silaha el konulduğu belirtildi.

Haberde, aynı soruşturma kapsamında ocak ayında yapılan operasyonda aralarında muvazzaf ve emekli asker ile Savunma Bakanlığı şoförü olduğu belirtilen 10 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı, bunlardan bazılarının tutuklandığı kaydedildi.

Bu operasyonda da 250 silaha el konulduğu ifade edilen haberde, tüm bu silahların çetelere, aşırı sağcılara ve "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişiler arasında yer alanlara sağlandığı aktarıldı.

Haberde, bu silahların başkent Paris'in çevresinde uyuşturucu kaçakçılığının yapıldığı bölgelerde suç olaylarında kullanıldığına da dikkati çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan