Fransa'da bir yaşlı bakım evi: Covid testinin geciktirilmesi onlarca kişinin hayatına mal oldu Fransa'da bir yaşlı bakım evi: Geç gelen Covid test uygulaması onlarca kişinin hayatına mal oldu

Dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs (Covid-19) salgınından ölenlerin sayısı 150 bine dayanırken bunların büyük çoğunluğu 60 yaş üzeri olan kişilerden oluşuyor. Salgının ilk evrelerinde yaşlı bakım evlerinde sistematik test uygulamasına geçilmemesi bu evlerde kalan binlerce kişiyi virüse karşı korumasız bırakmıştı. Bunlardan biri de sakinlerinin neredeyse yarısını salgın nedeniyle kaybeden Fransa'nın Cote d'Azur bölgesindeki La Riviera bakım evi.

La Riviera bakım evindeki görevliler ilk vaka ile karşılaştıklarında virüsün yayılmasını sıradan önlemler alarak önleyebileceklerini düşündü. Ancak düşündükleri gibi olmadı; test yapılmadığı için virüsün yayılmaya devam etmişti. Euronews.com'da Görüntüle