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Fransa'da bir üniversitedeki bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı

AA, Alaattin Doğru - Güncel
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Fransa'da bir üniversitedeki bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı

Fransa'nın kuzeybatısındaki Sarthe ilinin Mans Üniversitesinde bir kişinin bıçaklı saldırısında 3 öğrenci ile 1 akademisyen yaralandı.

Fransa'nın kuzeybatısındaki Sarthe ilinin Mans Üniversitesinde bir kişinin bıçaklı saldırısında 3 öğrenci ile 1 akademisyen yaralandı.

Fransa basınındaki haberlere göre, üniversitenin edebiyat fakültesine giren bir şüpheli, elindeki bıçakla çevresindekilere saldırdı.

Olayda 3 öğrenci ile 1 akademisyen yaralandı.

Polis, 20'li yaşlarda olduğu belirtilen saldırganı gözaltına aldı. Polis kaynakları, saldırganın akli dengesinin bozuk olduğunu, olayın "dini motifli" olmadığını açıkladı.

Savcılık, saldırının nedeninin netlik kazanması için olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Olayın ardından fakültede eğitime ara verildi.

AA / Alaattin Doğru - Güncel

Fransa, Polis, Güncel, Haberler

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