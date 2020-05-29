Fransa'da bir restoran sahibi koronavirüse karşı masalara dev siperlikler yaptırdı Siperlikli masadan detaylar Fransız tasarımcı Christophe Gernigon ile röportaj PARİS - Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da bir çok kafe ve restoran olumsuz etkilendi.

Siperlikli masadan detaylar Fransız tasarımcı Christophe Gernigon ile röportaj PARİS - Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da bir çok kafe ve restoran olumsuz etkilendi. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Fransız bir tasarımcı tavana asılan dev siperlikler geliştirdi. Kaynak: AA