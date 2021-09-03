Fransa'da bir öğretmen Taliban'ı övdüğü gerekçesiyle açığa alındı
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Fransa'da bir öğretmen Taliban'ı övdüğü gerekçesiyle açığa alındı

Fransa'da bir öğretmen Taliban'ı övdüğü gerekçesiyle açığa alındı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın Nancy kentinde, bir öğretmen sosyal medyada Taliban'ı övdüğü gerekçesiyle açığa alındı, hakkında terörü savunma soruşturması açıldı.

Fransa'nın Nancy kentinde, bir öğretmen sosyal medyada Taliban'ı övdüğü gerekçesiyle açığa alındı, hakkında terörü savunma soruşturması açıldı.

Le Figaro'nun haberine göre, Nancy kentinde meslek okulunda matematik öğretmenliği yapan Khalid B, Facebook hesabında Afganistan'ın başkenti Kabil'in kontrolünü 15 Ağustos'ta ele geçiren Taliban için, "İradeli ve inançlılar, sınırsız cesaretleri var." yorumunu yaptı.

Paylaşımın ardından öğretmen görev yaptığı okul yönetimince açığa alındı ve paylaşımın ekran görüntüsü Nancy Savcılığına iletildi.

Savcı François Perain, öğretmen hakkında "terörü savunma soruşturması" açılması için yeterli unsur olduğu açıklamasını yaptı.

Taliban halen Avrupa Birliği terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Fransa'da, internette terörü savunmak 100 bin avro para ve 7 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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