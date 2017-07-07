Fransa'da Bir Mülteci Kampı Daha Boşaltıldı

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki Porte de la Chapelle'de bir mülteci kampı boşaltıldı.



Sabah erken saatlerde bölgeye gelen güvenlik güçleri yaklaşık 2 bin 500 kişiyi kamptan çıkardı.



Tahliye sırasında çevredeki yollar trafiğe kapatıldı.



Sivil toplum örgütleri 2016'nın Kasım ayında açılan kamptaki kötü yaşam koşullarını eleştiriyordu.



Paris hükümeti geçtiğimiz günlerde yeni mülteci planını açıklamıştı.



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Tags: Paris bir Fransada kampı Polis boşaltıldı mülteci daha Gepost: 07 juli 2017