Fransa'da bir kimya fabrikasında dev yangın: Patlamalar devam ediyor

Fransa'da bir kimya fabrikasında dev yangın: Patlamalar devam ediyor

Fransa’nın Rouen kentinde gece saat 02:40’da bir kimya fabrikasında dev bir yangın çıktı. Olayda ölü veya yaralanın olmadığını belirten valilik bölgedeki 13 kent sakinlerine evlerinde kalmaları uyasında bulundu. Bölgedeki okullar da bir günlüğüne tatil ilan edildi

26.09.2019 12:00
Fransa'da bir kimya fabrikasında dev yangın: Patlamalar devam ediyor

Fransa'nın Rouen kentinde gece saat 02: 40'da bir kimya fabrikasında dev bir yangın çıktı.


Olayda ölü veya yaralanan olmadığını belirten valilik bölgedeki 13 kentin sakinlerine evlerinde kalmaları uyarısında bulundu. Bölgedeki okullarda bir günlüğüne tatil ilan edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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