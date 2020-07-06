Fransa'da bir kadın lunaparktaki hız treninden düşerek hayatını kaybetti
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Fransa'da bir kadın lunaparktaki hız treninden düşerek hayatını kaybetti

Fransa'da 2 yaşındaki oğlunun doğum günün kutlamak için eşi ile birlikte bir lunaparka giden kadın, hız treninden düşerek hayatını kaybetti.

Fransa'da bir kadın lunaparktaki hız treninden düşerek hayatını kaybetti
06.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:05

Fransa'da 2 yaşındaki oğlunun doğum günün kutlamak için eşi ile birlikte bir lunaparka giden kadın, hız treninden düşerek hayatını kaybetti.

Fransa'nın Oise bölgesinde 2 yaşındaki oğlunun doğum gününü kutlamak için eşi ve ailesinin birkaç üyesi ile birlikte Parc Saint-Paul isimli lunaparka giden 32 yaşındaki kadın, bindiği Formula 1 temalı hız treninden düşerek hayatını kaybetti.

"EŞİ BACAĞINDAN TUTMAYA ÇALIŞTI"

Yerel medyada yer alan haberlere göre, geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayın görgü tanıkları, kadının hız treninden düştüğü sırada eşinin kadını bacağından tutmaya çalıştığını aktardı. Olayda başka kimse yara almazken; ilk yardım ekiplerinin kadının yardımına koştuğu ancak kadının müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan 2009 yılında da 35 yaşındaki bir kadının aynı hız treninde 'kendi uygunsuz davranışı' nedeniyle hayatını kaybettiği ancak parkın olayda sorumlu tutulmadığı belirtildi.


Kaynak: DHA

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