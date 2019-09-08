Fransa'da bir ilk: Namaz kadınlar tarafından kıldırıldı

Fransa'da bir ilk: Namaz kadınlar tarafından kıldırıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te ilk kez kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılabileceği cami kapılarını açtı. Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay adlı iki kadın namazda cemaate imamlık yaptı.

08.09.2019 16:45
Fransa'da bir ilk: Namaz kadınlar tarafından kıldırıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te ilk kez kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılabileceği cami kapılarını açtı. Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay adlı iki kadın namazda cemaate imamlık yaptı.


Camide kadın erkek karışık oturan cemaate vaaz veren kadın imamlar, kutsal kitapta İslam'ın kadın imamları yasakladığına dair bir ifade bulunmadığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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