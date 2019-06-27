Fransa'da bir ilk: Hava kirliliğinden devlet sorumlu

FRANSA'nın başkenti Paris'in banliyösü Montreuil'de mahkeme, 2012-2016 döneminde Paris ve çevresindeki hava kirliliği nedeniyle bronşit hastalığına yakalanan ve astım atakları yaşayan 52 yaşındaki kadın ve 16 yaşındaki kızının, devlete karşı açtığı davaya ilişkin kararını verdi. Hava kirliliği konusunda alınan önlemlerin yetersiz kaldığını ve bundan devletin sorumluğu olduğunu belirten mahkeme, bununla birlikte davacı anne ve kızının 160 bin avroluk tazminat talebini reddetti.

FRANSA'DA BİR İLK

Davacı anne ve kızın avukatı François Lafforgue, bu önemli kararın Fransa'da bir ilk olduğunu ve devletin hava kirliliğini önlemek için artık etkili adımlar atması gerektiğini söyledi. Lafforgue, müvekkillerinin bu konuda devletin sorumlu tutulmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti. Fransız basınında konuyla ilgili haberlerde, kadının ve kızının, hastalıkları nedeniyle iki yıl önce yaşadıkları Paris'in yakın banliyölerinden Saint-Ouen'den Orleans'a taşınmak zorunda kaldıkları belirtildi.

SİGARA İLE AYNI ETKİYİ BIRAKIYOR

Ulaşım ve Çevre Derneğinin geçen yıl yaptığı araştırmada, havadaki metreküp başına 22 mikrogram ölçülen zehirli partikül miktarını teneffüs etmek, bir adet sigara içmekle aynı etkiyi yarattığı vurgulanmıştı. Araştırmada iki adet sigara içmekle 4 gün Paris'te kalmanın sağlığa aynı derecede zarar verdiği belirtilmişti. Dünya Sağlık Örgütü de dünya genelinde kanserden ölümlerin en önemli sebebinin hava kirliliği olduğunu bildirmişti.