Fransa'da bir eczacı sahte Kovid-19 test faturalarıyla devleti dolandırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da bir eczacı sahte Kovid-19 test faturalarıyla devleti dolandırdı

Fransa'da bir eczacı sahte Kovid-19 test faturalarıyla devleti dolandırdı
AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın başkenti Paris'te bir eczacının sahte Kovid-19 test faturalarıyla devleti 18 milyon avro dolandırdığı iddia edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir eczacının sahte Kovid-19 test faturalarıyla devleti 18 milyon avro dolandırdığı iddia edildi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Paris'te bir eczacı sağlık çalışanlarına ücretsiz verilen binlerce PCR ve 3 milyondan fazla antijen Kovid-19 test kitinin sahte sipariş fişleriyle bildirimde bulundu.

Paris'teki çok sayıda eczanesi üzerinden, birçok doktorun kimliklerini kullanarak sipariş fişlerini hazırlayan eczacı, Temel Sağlık Sigortası Fonundan (CPAM) 18 milyon avro geri ödeme talep etti.

CPAM görevlilerinin, sipariş fişlerinde tutarsızlık tespit etmesiyle başlatılan soruşturmada, adli polis fişlerin hayali olduğunu belirledi.

Polisin, 17 Aralık'ta eczacıyı üzerinde 800 bin avro nakitle tutukladığı, soruşturmanın ilk aşamalarında olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Paris'te bir başka eczacının da 4 milyon avroluk benzer bir dolandırıcılıktan soruşturulduğu öğrenildi.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

PCR Testi, Fransa, Paris, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title