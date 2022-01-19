Fransa'da bir eczacı sahte Kovid-19 test faturalarıyla devleti dolandırdı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir eczacının sahte Kovid-19 test faturalarıyla devleti 18 milyon avro dolandırdığı iddia edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir eczacının sahte Kovid-19 test faturalarıyla devleti 18 milyon avro dolandırdığı iddia edildi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Paris'te bir eczacı sağlık çalışanlarına ücretsiz verilen binlerce PCR ve 3 milyondan fazla antijen Kovid-19 test kitinin sahte sipariş fişleriyle bildirimde bulundu.

Paris'teki çok sayıda eczanesi üzerinden, birçok doktorun kimliklerini kullanarak sipariş fişlerini hazırlayan eczacı, Temel Sağlık Sigortası Fonundan (CPAM) 18 milyon avro geri ödeme talep etti.

CPAM görevlilerinin, sipariş fişlerinde tutarsızlık tespit etmesiyle başlatılan soruşturmada, adli polis fişlerin hayali olduğunu belirledi.

Polisin, 17 Aralık'ta eczacıyı üzerinde 800 bin avro nakitle tutukladığı, soruşturmanın ilk aşamalarında olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Paris'te bir başka eczacının da 4 milyon avroluk benzer bir dolandırıcılıktan soruşturulduğu öğrenildi.