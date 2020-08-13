Fransa'da bir camiye kundaklama girişimi Fransa'nın güneyindeki Lyon kentinde "Essalam" adlı camiye kundaklama girişimde bulunuldu.

Fransa'nın güneyindeki Lyon kentinde "Essalam" adlı camiye kundaklama girişimde bulunuldu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Lyon kentinin 2'nci bölgesinde bu gece "Esalam" adlı camide çıkan yangında caminin kapısı hasar gördü.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, camiye kundaklama girişimini kınadığını belirterek, İslam, Yahudi ve Hrıstiyan karşıtı eylemlerin nefretle dolu olduğu kaydetti.

Lyon Camisi yöneticisi Kamel Kabtane de söz konusu caminin kundaklama girişimine maruz kaldığını aktararak, "Suçlular hala iş başında. Ne zamana kadar?" ifadesini kullandı.

Lyon'da bir hafta önce de Ömer Camisi'nde yangın çıkmıştı.

Kaynak: AA