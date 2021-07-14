Fransa'da bir cami derneğinin dini statüsü iptal edildi
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Fransa'da bir cami derneğinin dini statüsü iptal edildi

Fransa'da bir cami derneğinin dini statüsü iptal edildi
Anadolu Ajansı / Esra Taşkın - Haberler | Güncel

Fransa'da Noisy-le-Grand şehrinde bir camiyi yöneten derneğin, "kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle "dini dernek statüsü" iptal edildi.

Fransa'da Noisy-le-Grand şehrinde bir camiyi yöneten derneğin, "kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle "dini dernek statüsü" iptal edildi.

Seine-Saint-Denis vilayetinde bulunan Noisy-le-Grand şehrindeki caminin bağlı olduğu Noisy-le-Grand Müslümanları Derneği, Ocak 2021'de valilikten gelen bir mektupla, "dini dernek statüsünü" kaybedebileceği uyarısı aldı.

Uyarıdan birkaç ay sonra, Seine-Saint-Denis Valiliği, "kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle, derneğin "dini dernek statüsünü" iptal etti.

Kamu düzenini bozma gerekçeleri arasında, camide bir imamın "Fransız halkının kafirlerden oluştuğunu" söylediği iddiası ve dernek başkanı Enis Chabchoub aracılığıyla Fransa'da yasaklı insani yardım kuruluşu BarakaCity'ye sosyal medyada destek verildiği iddiası yer aldı.

Dernek yönetimi iddiaları reddederek, konuyu Montreuil İdari Mahkemesine taşıdı. Hakimler, imam hakkındaki iddiaları kanıt olmadığı gerekçesiyle düşürürken, derneğin dini statüsünü geri alma talebini reddetti.

Temyize başvuran Noisy-le-Grand Müslümanları Derneği avukatları Vincent Brengarth ve William Bourdon, derneğin dini statüsünün iptalini keyfi bir karar olarak nitelendirdi.

Dernek Başkanı Enis Chabchoub ise sosyal medyada BarakaCity hakkında yaptığı paylaşımın farklı bir yere çekildiğini kaydetti.

BarakaCity'ye özel polis birimi RAID tarafından yapılan baskını kınadığını belirten Chabchoub, cami imamı hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Fransa'da 1905 laiklik yasasıyla birlikte ibadethanelerin yönetimi için oluşturulan dini dernek statüsü, bu ibadethanelerin devletten hibe almasını engellerken, aidat ve bağışları gelir olarak kullanmasına olanak sağlıyor.

Dini dernek statüsü beraberinde, bağış yapanlara vergi indirimi, dini derneklere ait yapılara emlak ve konut vergisinden muafiyet gibi birçok avantaj sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esra Taşkın

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