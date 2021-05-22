Paris'te Filistin'e destek gösterisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paris'te Filistin'e destek gösterisi

Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail'in saldırılarına karşı Filistinliler için geniş katılımlı dayanışma gösterisi düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail'in saldırılarına karşı Filistinliler için geniş katılımlı dayanışma gösterisi düzenlendi.

Fransa Filistin'le Dayanışma Derneğinin çağrısıyla başkentteki Republique Meydanı'nda toplanan binlerce kişi "İsrail katil, Macron suç ortağı", "Filistin yaşayacak, muzaffer olacak" sloganları attı.

Polisin yürüyüşü yasakladığı gösteride, protestocular "Filistin topraklarının sömürgeleştirilmesini durdurun", "Kudüs'ün işgaline hayır", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı ve büyük bir Filistin bayrağı açarak dalgalandırdı.

İsrail'e boykot çağrısı yapılan gösteriye, ırkçılıkla mücadele dernekleri, siyonizm karşıtı Yahudi organizasyonları gibi toplumun birçok kesiminden kuruluşlar katıldı.

Muhalefetteki partilerden gösteriye katılan çok sayıda milletvekili, hükümetin geçen hafta Filistin ile dayanışma gösterisi ile bu protestoda da yürüyüş yapılmasını yasaklamasına tepki gösterdi.

Milletvekilleri, Fransa'nın söz konusu gerginlikte İsrail'in görüşlerini benimsemesini ve İsrail'in Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak Filistinlilerin topraklarına el koymasını kınadı.

Paris'te Filistin'e destek gösterisi
Paris'te Filistin'e destek gösterisi
Paris'te Filistin'e destek gösterisi
Paris'te Filistin'e destek gösterisi
Paris'te Filistin'e destek gösterisi
Paris'te Filistin'e destek gösterisi
Paris'te Filistin'e destek gösterisi
Paris'te Filistin'e destek gösterisi
Paris'te Filistin'e destek gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Hamas lideri Heniyye: 'Kudüs'ün Kılıcı savaşından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'
Hamas lideri Heniyye: "Kudüs'ün Kılıcı savaşından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
İsrail'e darbe üstüne darbe! Filistinliler SİHA fabrikasında üretimi durdurdu
İsrail'e darbe üstüne darbe! Filistinliler SİHA fabrikasında üretimi durdurdu
Son Dakika! Onlarca masumu katleden İsrail'in ateşkes kararı Türkiye'yi memnun etmedi: Kalıcı çözümün tek yolu var
Son Dakika! Onlarca masumu katleden İsrail'in ateşkes kararı Türkiye'yi memnun etmedi: Kalıcı çözümün tek yolu var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Cenk Tosun Burak Yılmaz Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Paris'te Filistin'e destek gösterisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 21:44:26. #1.16#

title