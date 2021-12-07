Fransa'da binanın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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Fransa'da binanın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Fransa'da binanın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde patlama sonucu çöken binada en az 4 kişi yaralandı.

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde patlama sonucu çöken binada en az 4 kişi yaralandı.

Var Valiliğinden yapılan açıklamada, Sanary-sur-mer kentinde yerel saatle 03.50'de, 3 katlı bir binanın patlama sonucu çöktüğü belirtildi.

Valiliğin arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini acilen olay yerine sevk ettiği aktarılan açıklamada, çöken binanın enkazından 4 kişinin yaralı çıkarıldığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, enkaz altında kaldığı düşünülen 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, çevre binalardaki 9 kişinin de tahliye edildiği ifade edildi.

Fransa basını, patlamanın gaz sızıntısı kaynaklı olduğunu, enkazdan yaralı çıkarılanlar arasında bir anne ve bebeğinin de bulunduğunu yazdı.

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AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

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